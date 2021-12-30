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Московское «Динамо» упустило шанс выйти на первое место на Западе, проиграв «Северстали»

Московское «Динамо» упустило шанс выйти на первое место на Западе, проиграв «Северстали»
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«Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержала победу над московским «Динамо» со счётом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт в игре на седьмой минуте открыл форвард «Северстали» Дмитрий Моисеев с передачи Андрея Алексеева. На десятой минуте удвоил преимущество хозяев Руслан Абросимов, ему ассистировал Никита Хлыстов.

Третью шайбу в ворота «Динамо» на 14-й минуте отправил Кирилл Пилипенко, результативный балл также набрал Даниил Вовченко. На 23-й минуте одну шайбу в составе гостей отыграл шведский форвард Оскар Линдберг, ассистенты — Антон Белов и Александр Петунин. На 34-й минуте в большинстве Линдберг оформил дубль, передачу сделали Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов.

«Северсталь» сумела отличиться в четвёртый раз на 48-й минуте, благодаря усилиям Даниила Вовченко, ему ассистировал Владислав Кодола.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Моисеев (Алексеев) – 06:19' (5x5)   2:0 Абросимов (Хлыстов) – 09:54' (5x5)   3:0 Пилипенко (Вовченко) – 13:46' (5x5)   3:1 Линдберг (Белов, Петунин) – 22:15' (5x5)   3:2 Линдберг (О'Делл, Войнов) – 33:52' (5x4)   4:2 Вовченко (Кодола) – 47:12' (5x5)
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