«Йокерит» обыграл в гостях ЦСКА и вышел на третью строчку Западной конференции
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Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
На 13-й минуте счёт открыл форвард гостей Джордан Шрёдер, ему ассистировали Маркус Хянникяйнен и Теэму Турунен. На 16-й минуте ответную шайбу забросил нападающий армейцев Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.
На 21-й минуте «Йокерит» вышел вперёд во второй раз, отличился нападающий Ииро Пакаринен с паса Алекса Гранта. Менее чем через минуту армейцы реализовали буллит, его забил Юаким Нордстрём.
На 57-й минуте в большинстве финны повели в счёте в третий раз за матч, отметился форвард Теэму Турунен после паса от Давида Скленички.
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