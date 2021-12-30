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«Йокерит» обыграл в гостях ЦСКА и вышел на третью строчку Западной конференции

«Йокерит» обыграл в гостях ЦСКА и вышел на третью строчку Западной конференции
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Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

На 13-й минуте счёт открыл форвард гостей Джордан Шрёдер, ему ассистировали Маркус Хянникяйнен и Теэму Турунен. На 16-й минуте ответную шайбу забросил нападающий армейцев Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.

На 21-й минуте «Йокерит» вышел вперёд во второй раз, отличился нападающий Ииро Пакаринен с паса Алекса Гранта. Менее чем через минуту армейцы реализовали буллит, его забил Юаким Нордстрём.

На 57-й минуте в большинстве финны повели в счёте в третий раз за матч, отметился форвард Теэму Турунен после паса от Давида Скленички.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Шрёдер (Хянникяйнен, Турунен) – 12:54' (5x5)   1:1 Каменев (Окулов) – 15:56' (5x5)   1:2 Пакаринен (Грант) – 20:50' (5x5)   2:2 Нордстрём – 21:39' (бул)   2:3 Турунен (Скленичка) – 56:18' (5x4)
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