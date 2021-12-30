Ещё 5 хоккеистов, участвовавших в МЧМ-2022, получили положительные тесты на коронавирус

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил, что ещё пять хоккеистов, которые принимали участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года, получили положительные тесты на коронавирус.
Сообщается, что это игроки из сборных Канады, Швеции, Словакии, Германии и России. Также отмечается, что положительный ковид-тест получил один из судей, работавших на турнире.
«Все члены команд и официальные лица, указанные выше, останутся в обязательном порядке на 10-дневный карантин, прежде чем они смогут вернуться в свои страны», — говорится в заявлении организации.
Ранее стало известно, что нападающие российской сборной Данила Юров и Матвей Мичков, ранее получившие положительные тесты, останутся в Канаде на 10-дневном карантине вместе с врачом национальной команды.
Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассматривает возможность проведения МЧМ-2022 летом.
- 30 декабря 2021
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