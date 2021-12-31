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Пасиоретти перенёс успешную операцию на запястье. Форвард выбыл на неопределённый срок

Пасиоретти перенёс успешную операцию на запястье. Форвард выбыл на неопределённый срок
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти перенёс сегодня успешную операцию на запястье, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

Отмечается, что он выйдет из состава на неопределённый срок. Пасиоретти получил повреждение во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3), который состоялся 29 декабря.

В текущем регулярном сезоне 33-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав в них 21 (12+9) результативный балл при показателе полезности «+8». Всего на его счету 827 проведённых игр в НХЛ, он забросил 316 шайб и отдал 310 передач при общей полезности «+8».

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 33 матчей.

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