Пасиоретти перенёс успешную операцию на запястье. Форвард выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти перенёс сегодня успешную операцию на запястье, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



Отмечается, что он выйдет из состава на неопределённый срок. Пасиоретти получил повреждение во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3), который состоялся 29 декабря.



В текущем регулярном сезоне 33-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав в них 21 (12+9) результативный балл при показателе полезности «+8». Всего на его счету 827 проведённых игр в НХЛ, он забросил 316 шайб и отдал 310 передач при общей полезности «+8».



«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 33 матчей.