«Лос-Анджелес» вызвал Ткачёва из АХЛ перед матчем с «Ванкувером»

«Лос-Анджелес Кингз» вызвал российского нападающего Владимира Ткачёва из АХЛ в преддверии матча с «Ванкувер Кэнакс», сообщил клуб на своём официальном сайте.



Кроме Ткачёва, клуб ещё вызвал защитника Якоба Моверара. Куинтон Байфилд же отправлен в обратном направлении.



В АХЛ за «Онтарио Рейн» на счету Ткачёва 15 матчей. За это количество встреч ему удалось 4 раза забросить шайбу в чужие ворота и 18 раз отдать партнёрам пас на гол. Его коэффициент полезности составляет «+10».



В НХЛ в текущем сезоне у него 4 сыгранных матча, в которых голами он её отметился. Зато на его счету две результативные передачи. За 4 встречи он лишь раз совершил бросок по чужим воротам. А коэффициент полезности его в НХЛ – «-2».