«Лос-Анджелес» вызвал Ткачёва из АХЛ перед матчем с «Ванкувером»
Поделиться
«Лос-Анджелес Кингз» вызвал российского нападающего Владимира Ткачёва из АХЛ в преддверии матча с «Ванкувер Кэнакс», сообщил клуб на своём официальном сайте.
Кроме Ткачёва, клуб ещё вызвал защитника Якоба Моверара. Куинтон Байфилд же отправлен в обратном направлении.
В АХЛ за «Онтарио Рейн» на счету Ткачёва 15 матчей. За это количество встреч ему удалось 4 раза забросить шайбу в чужие ворота и 18 раз отдать партнёрам пас на гол. Его коэффициент полезности составляет «+10».
В НХЛ в текущем сезоне у него 4 сыгранных матча, в которых голами он её отметился. Зато на его счету две результативные передачи. За 4 встречи он лишь раз совершил бросок по чужим воротам. А коэффициент полезности его в НХЛ – «-2».
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
07:09
-
06:40
-
06:11
-
05:49
-
03:44
-
03:29
-
03:17
-
01:50
-
00:54
-
00:40
-
00:18
-
00:01
- 30 декабря 2021
-
23:48
-
23:27
-
23:00
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:13
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:29
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:48
-
20:23
-
20:13
-
19:48
-
19:38
-
19:02
-
18:30
-
18:18
-
17:53
Партнерский контент