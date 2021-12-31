Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в рамках очередного тура КХЛ (4:3).
«Тяжелая игра на самом деле получилась, ну и что-то у нас с «Сочи» так и складывается, что игры все сложные. Казалось бы, начало повторения второй игры сезона – быстро хватаем удаление, пропускаем быстро в меньшинстве, но потом вроде выпрямили ситуацию, реализовали свои моменты. Во втором периоде, наверное, подумали, что игра сделана и опустили руки, отдали инициативу сопернику. Ну и в конце – молодчики, нашли свой шанс и довели дело до победы, порадовали и родных, и близких, и болельщиков. Всех с победой!», – цитирует Бабенко официальный сайт «Сочи».
«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 39 очков после 44 проведённых матчей. «Витязь» — на 11-й строчке Запада, набрав также 39 баллов после 44 игр.
В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют дома с «Торпедо» (5 января), «Витязь» в этот же день примет минское «Динамо».
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