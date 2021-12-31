Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи»

Юрий Бабенко прокомментировал победу над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в рамках очередного тура КХЛ (4:3).

«Тяжелая игра на самом деле получилась, ну и что-то у нас с «Сочи» так и складывается, что игры все сложные. Казалось бы, начало повторения второй игры сезона – быстро хватаем удаление, пропускаем быстро в меньшинстве, но потом вроде выпрямили ситуацию, реализовали свои моменты. Во втором периоде, наверное, подумали, что игра сделана и опустили руки, отдали инициативу сопернику. Ну и в конце – молодчики, нашли свой шанс и довели дело до победы, порадовали и родных, и близких, и болельщиков. Всех с победой!», – цитирует Бабенко официальный сайт «Сочи».

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 39 очков после 44 проведённых матчей. «Витязь» — на 11-й строчке Запада, набрав также 39 баллов после 44 игр.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют дома с «Торпедо» (5 января), «Витязь» в этот же день примет минское «Динамо».

Новость по теме
Хет-трик Старкова помог «Витязю» одержать гостевую победу над ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021