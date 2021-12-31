Коваленко: ИИХФ на ровном месте испортила людям праздник. Лучше бы отдали МЧМ России

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением об отмене МЧМ-2022.



«В день принятия этого решения находился в Стрельне, где проходил новогодний матч легенд с участием президентов России и Беларуси. Могу сказать, что тема возможной отмены молодёжного первенства легендами нашего хоккея обсуждалась и была едва ли не самой популярной. В Эдмонтоне уже шёл парад технических поражений — и многие понимали, что отмена вероятна.



Скажу своё личное мнение. На мой взгляд, ИИХФ изначально не была готова к этому турниру. В Европе и Америке идёт подъём заболеваемости, а организаторы чемпионата в Эдмонтоне даже не создали жёсткий «пузырь». Как следствие, отель для команд был открыт для посторонних лиц.



Понятно, что эксцессов трудно было избежать. Тем более речь о Канаде, где более жёсткое отношение к эпидемии, чем в США, что мы в частности видим по матчам чемпионата НХЛ, которые в Америке проходят со зрителями, а у «кленовых листьев» — при пустых трибунах.



Жёсткий «пузырь» — дорогое удовольствие, только НХЛ в прошлом сезоне могла себе его позволить, а в нынешнем сезоне, что показательно, отменила. Судя по всему, ИИХФ и Hockey Canada решили сэкономить. И вот результат: двойной удар — и имиджевый, и финансовый…



Специалисты говорили, что надо брать отработанные ковидные протоколы из футбола — из Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Там матчи не отменялись до тех пор, пока было восемь здоровых игроков в заявке. Насколько понимаю, ИИХФ решила показать себя и приняла более жёсткие протоколы. Они и привели к отмене трёх матчей, а потом и всего чемпионата.



В итоге в общем-то на ровном месте испортили людям праздник. Обидно за мальчишек 2002 года рождения, многие из которых потеряли единственный шанс почувствовать этот великолепный турнир. Лучше бы отдали его России, где есть большой опыт проведения международных турниров.



На Олимпиаду в Пекине эта отмена не перенесётся? Моё мнение: Китай сделает всё возможное, чтобы Игры состоялись, всё-таки Олимпиада — это большая политика. Печальный опыт Эдмонтона здесь только поможет», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.