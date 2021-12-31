Геннадий Тимченко поздравил клубы КХЛ и болельщиков с наступающим Новым годом

Председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поздравил любителей хоккея с наступающим Новым годом.



«Дорогие друзья! 2021 год — на финишной прямой, для всего российского хоккея и Континентальной хоккейной лиги он получился плодотворным и ярким. В новых реалиях во время пандемии мы успешно провели сезон-2020/2021 и развиваем лигу по всем стратегическим направлениям.



Не может не радовать, что в лиге появляются новые яркие имена — тренеры доверяют молодым игрокам, которые выходят на ведущие позиции. Они — наше будущее; здорово, что у них уже в таком молодом возрасте получается держать уровень КХЛ и быть лидерами в своих командах. Их пример доказывает, что можно развиваться в России, строить успешную карьеру и добиваться результата.



В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, сборная России будет составлена из игроков КХЛ. Мы — действующие олимпийские чемпионы, уверен, наши хоккеисты сделают всё, чтобы защитить титул. Для нашей команды будет очень важна поддержка болельщиков, только вместе мы сможем добиться успеха и победить достойных соперников на главном турнире четырёхлетия!



Спасибо всем клубам и игрокам за работу, партнёрам лиги — за поддержку и прекрасные дружеские отношения, болельщикам — за эмоции ради любимых команд. Пусть в новом году они чаще радует победами, а в жизни вам сопутствуют удача и успех. Будьте здоровы, благополучия вам и вашим семьям. С Новым годом!», — заявил Тимченко.