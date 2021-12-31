Мухамадуллин поделился мнением об арендном соглашении между «Салаватом» и «Нью-Джерси»

Защитник молодёжной сборной России и «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением о договоре уфимского клуба с «Нью-Джерси Дэвилз» об аренде игрока.



Напомним, с 19-летним защитником клуб НХЛ подписал трёхлетний контракт новичка, но оставил его в «Салавате» на правах аренды в нынешнем и следующем сезонах.



«Вокруг этого было много разговоров. Агенты старались меня не трогать, хотя они понимали, что это как-то забивает мне голову лишними разговорами и мыслями. Я благодарен руководителям и «Нью-Джерси», и «Салавата Юлаева», что они пошли навстречу, в первую очередь мне.



Тот промежуток сезона, когда я буду находиться в аренде в Уфе, — очень важный для меня. Нужно будет очень сильно добавлять и становиться лучше и лучше с каждым днём. Подписание контракта — серьёзный шаг для меня, и это не значит, что все мои мысли будут о «Нью-Джерси». Нет, я также продолжаю играть в своём клубе, просто такая галочка уже появилась, и больше я об этом не думаю», — цитирует Мухамадуллина ТАСС.