Мухамадуллин поделился мнением об арендном соглашении между «Салаватом» и «Нью-Джерси»

Защитник молодёжной сборной России и «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением о договоре уфимского клуба с «Нью-Джерси Дэвилз» об аренде игрока.
Напомним, с 19-летним защитником клуб НХЛ подписал трёхлетний контракт новичка, но оставил его в «Салавате» на правах аренды в нынешнем и следующем сезонах.
«Вокруг этого было много разговоров. Агенты старались меня не трогать, хотя они понимали, что это как-то забивает мне голову лишними разговорами и мыслями. Я благодарен руководителям и «Нью-Джерси», и «Салавата Юлаева», что они пошли навстречу, в первую очередь мне.
Тот промежуток сезона, когда я буду находиться в аренде в Уфе, — очень важный для меня. Нужно будет очень сильно добавлять и становиться лучше и лучше с каждым днём. Подписание контракта — серьёзный шаг для меня, и это не значит, что все мои мысли будут о «Нью-Джерси». Нет, я также продолжаю играть в своём клубе, просто такая галочка уже появилась, и больше я об этом не думаю», — цитирует Мухамадуллина ТАСС.
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