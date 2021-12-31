Правительство Онтарио сократило квоту на матчах «Торонто» и «Оттавы» до 1000 болельщиков

Правительство провинции Онтарио сообщило о сокращении числа зрителей при проведении спортивных мероприятий до 1000 человек из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, сообщает The Score.



Ограничение вступит в силу с 31 декабря и затронет хоккейные и баскетбольные клубы: «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттаву Сенаторз» в НХЛ, а также «Торонто Рэпторс» в НБА. Билеты будут распределяться согласно заявкам команд и лиг, а не с помощью продажи в свободном доступе.



Отметим, что начало сезона прошло для клубов без ограничений, а в декабре правительство Онтарио сократило квоту для болельщиков до 50%.



В прошедшем сезоне «Торонто» и «Оттава» провели весь сезон без болельщиков на домашних матчах клубов.