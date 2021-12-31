Варламов рассказал, что у «Айлендерс» прошла пара вечеринок во время паузы в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов рассказал о прошедшей паузе в Национальной хоккейной лиге.
«Да, у нас был большой перерыв, но в нём тоже есть польза, когда ты можешь отключиться от хоккея, отдохнуть психологически. У нас в команде прошла пара хороших вечеринок. Когда ты не играешь полторы недели, то можешь провести время с семьёй, прекрасно отметить Рождество.
И тут нет никакого хоккея. Ты просто расслабляешься и проводишь время с родными. Это помогает хорошо перезагрузиться. Поэтому сейчас я чувствовал себя превосходно, был свежим. Мы переделали домашние дела, насладились отдыхом и вернулись к хоккею. У нас всё хорошо.
Я фокусируюсь на том, чтобы хорошо провести следующий матч и показать сильную игру. Наш главный тренер Барри Тротц обычно за день до матча объявляет, кто будет играть. И если в ворота определяют Илью Сорокина, я желаю ему удачи. Мы должны побеждать в матчах. Тут нельзя быть эгоистичным, мы все делаем общее дело. Я желаю нашему вратарю быть успешным», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
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