Макдэвид оформил дубль в матче с «Нью-Джерси», упрочив лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). Счёт к середине матча — 3:3.
На 28-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу «Дэвилз» у «Эдмонтона» получилось сравнять счёт. После идеальной передачи Данкана Кита свою вторую шайбу в матче забросил Коннор Макдэвид, реализовавший выход «один на один» с Маккензи Блэквудом. Это позволило канадскому нападающему упрочить свои позиции на единоличном первом месте в гонке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 52 (19+33) очка, тогда как у его ближайшего преследователя одноклубника Леона Драйзайтля 50 результативных действий. Немецкий форвард в этом матче очков ещё не набирал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 31 декабря 2021
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