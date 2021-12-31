В матче «Нью-Джерси» и «Эдмонтона» за полторы минуты отличились три победителя драфта НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Старт встречи получился сверхрезультативным, и уже к шестой минуте первого периода обе команды забросили по две шайбы.

Примечательно, что точными бросками отметились три победителя драфта НХЛ. Счёт в матче открыл первый номер драфта НХЛ-2019 нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, который использовал большинство. Спустя минуту отличился победитель драфта 2015 года капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, который благодаря этому году вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке сезона НХЛ. Но уже в ответной атаке удачно на добивании сыграл первый номер драфта-2017 швейцарский форвард хозяев Нико Хишир. Три гола разделили полторы минуты.

На момент написания новости хозяева впереди со счётом 3:2, продолжается первый период.