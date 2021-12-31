В матче «Нью-Джерси» и «Эдмонтона» за полторы минуты отличились три победителя драфта НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Старт встречи получился сверхрезультативным, и уже к шестой минуте первого периода обе команды забросили по две шайбы.
Примечательно, что точными бросками отметились три победителя драфта НХЛ. Счёт в матче открыл первый номер драфта НХЛ-2019 нападающий «дьяволов» Джек Хьюз, который использовал большинство. Спустя минуту отличился победитель драфта 2015 года капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, который благодаря этому году вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке сезона НХЛ. Но уже в ответной атаке удачно на добивании сыграл первый номер драфта-2017 швейцарский форвард хозяев Нико Хишир. Три гола разделили полторы минуты.
На момент написания новости хозяева впереди со счётом 3:2, продолжается первый период.
- 31 декабря 2021
-
21:58
-
21:31
-
21:26
-
21:06
-
20:25
-
19:50
-
19:00
-
18:40
-
17:58
-
17:29
-
16:44
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
13:44
-
13:15
-
12:40
-
12:16
-
11:32
-
11:22
-
10:46
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:00
-
08:51
-
08:42
-
08:26
-
07:09
-
06:40
-
06:11
-
05:49
-
03:44
-
03:29
-
03:17