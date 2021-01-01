Известный экс-тафгай «Витязя» Джереми Яблонски возобновил карьеру в 41 год

41-летний канадский нападающий Джереми Яблонски, известный по выступлениям в КХЛ в роли тафгая за подмосковный «Витязь», возобновил карьеру после 6-летнего отсутствия, подписав контракт с клубом «Айдахо Стилхедс» из лиги Восточного побережья (ECHL). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, Яблонски оказался в составе «Витязя» в сезоне-2011/2012, тогда он провёл за подмосковную команду под руководством Андрея Назарова 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями, заработав 174 минуты штрафного времени при показателе полезности «-2». В следующем сезоне он появился на льду в восьми играх и заработал 16 минут штрафа.
Большую часть карьеру Джереми провёл в низших лигах Северной Америки, на его счету лишь один матч в НХЛ за «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2003/2004, в нём он заработал 5 минут штрафа и коэффициент полезности «-1».
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