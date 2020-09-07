Яблонски: Назаров отлично замиксовал опыт игры в КХЛ и НХЛ в тренерской деятельности

Экс-игрок «Витязя» Джереми Яблонски, выступавший за подмосковный коллектив с 2011 по 2013 год, рассказал о работе с тренером Андреем Назаровым.



«Тренером тогда был Нази (Андрей Назаров. — Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что я здесь, чтобы защищать своих партнеров по команде и дарить физические подарки соперникам на льду. В первый год играть было немного непривычно. КХЛ отличалась от НХЛ и АХЛ. В ней не так много силового хоккея, не так много драк. Многие парни хотели подраться со мной, но в то же время они не были такими физически мощными. Затем я немного понял, как все происходит. Нази и Алексей Жамнов (на тот момент генеральный менеджер «Витязя». — Прим. «Чемпионата») мне очень сильно помогли, объяснили, как нужно играть в России. Партнеры по команде тоже со мной хорошо обращались. Я старался все делать правильно, но не всегда получалось.



Нази очень эмоциональный в игре. Думаю, что мы в этом с ним похожи. Он всегда хочет выиграть. Ему не нравилось, когда кто-то замахивался на него или на команду. Он был отличным тренером. Мне нравилось в нем то, как он работал со мной, даже в плане изучения языка. Я немного понимаю по-русски. Назаров был отличным тренером.



Работа с Юрием Леоновым? Мне больше нравилось управление Назарова. У него есть опыт выступления в КХЛ и НХЛ, и он отлично замиксовал этот опыт в тренерской деятельности. Его методы мне лучше подходят. Да и игроки его уважали намного больше, чем Леонова», — цитирует Яблонски «Матч ТВ».

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