Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал снятие делегации с рейса

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал инцидент со снятием делегации с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия). Ранее шведская журналистка, летевшая тем же рейсом, сообщила, что игроков сборных России и Чехии сняли с самолёта из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения.



«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — цитируют Зубова «Известия».

Отметим, что чешская сторона обвинила россиян в неподобающем поведении в аэропорту.

Чемпионат мира был завершён досрочно после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что ИИХФ может попытаться организовать турнир летом.