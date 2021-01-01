Чешское СМИ — о скандальном рейсе: русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023

Чешское СМИ Hokej.cz прокомментировало снятие хоккеистов молодёжных сборных России и Чехии с рейса из Канады. Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил главный тренер команды Сергей Зубов.

«Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске», — говорится в сообщении на официальном сайте издания.

Напомним, главная претензия была адресована официальным лицам российской команды, а не хоккеистам. Именно они нарушили правила безопасного перелёта.



Чемпионат мира был завершён досрочно после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что ИИХФ может попытаться организовать турнир летом.