Чешское СМИ — о скандальном рейсе: русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023

Чешское СМИ Hokej.cz прокомментировало снятие хоккеистов молодёжных сборных России и Чехии с рейса из Канады. Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил главный тренер команды Сергей Зубов.
«Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске», — говорится в сообщении на официальном сайте издания.
Напомним, главная претензия была адресована официальным лицам российской команды, а не хоккеистам. Именно они нарушили правила безопасного перелёта.
Чемпионат мира был завершён досрочно после срыва нескольких матчей из-за заражения игроков коронавирусом. Ожидается, что ИИХФ может попытаться организовать турнир летом.
- 1 января 2022
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