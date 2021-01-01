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Сафронов — о скандальном рейсе: не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию

Сафронов — о скандальном рейсе: не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал скандал с участием молодёжной национальной команды, которую сняли с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.

«Надо поговорить с ребятами, узнать их мнение о произошедшем. Без подробностей сложно что-то комментировать. Если они маски не надели… Я думаю, что наши ребята знают, что такое карантин, COVID-протокол, поэтому не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию. Организаторы молодёжного чемпионата мира оказались к нему не готовы, в отличие от участников», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов.

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