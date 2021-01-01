Фетисов оценил рекорд Овечкина по голам в большинстве в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новый рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.

«Овечкин — пример для наших молодых ребят. Соблюдает все правила, ведёт себя достойно. Необычный рекорд. Но опять же, у него другая цель. Это очередной промежуточный рекорд. Самое главное, здоровья Александру Овечкину. Дай бог, чтобы он смог реализовать все свои планы», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) Овечкин оформил дубль. Одну из шайб он забросил в большинстве.