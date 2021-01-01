«Ещё одна историческая веха». Владелец «Вашингтона» — о рекорде Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новый рекорд капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1). Россиянин стал автором дубля и установил рекорд по количеству голов в большинстве в истории НХЛ — 275.

«Ещё одна историческая веха в зале славы всей карьеры Ови. Мало того что «Кэпиталз» одержали победу, так ещё и Ови стал лучшим снайпером в истории НХЛ по голам в большинстве, забив 275-й гол. Поздравляю, Алекс!» — говорится в сообщении.

В матче с «Детройт Ред Уингз» россиянин оформил дубль и помог своей команде победить (3:1). Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.