Капризов забил в матче «Зимней классики»-2022. Это его 40-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Миннеаполисе проходит матч «Зимней классики» 2022 года.

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Миннесоты».

Таким образом, Капризов забил 40-й гол в карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 31 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Миннесоте во время матча может опуститься до -29 по Цельсию. Ещё ни разу в истории НХЛ матчи на открытом воздухе не проходили при таких низких температурах.