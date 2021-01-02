Капризов забил в матче «Зимней классики»-2022. Это его 40-й гол в карьере в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Миннеаполисе проходит матч «Зимней классики» 2022 года.
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Миннесоты».
Таким образом, Капризов забил 40-й гол в карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 31 матчей, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 24 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Миннесоте во время матча может опуститься до -29 по Цельсию. Ещё ни разу в истории НХЛ матчи на открытом воздухе не проходили при таких низких температурах.
Комментарии
- 2 января 2022
-
04:05
-
04:00
-
03:28
-
01:21
-
00:05
- 1 января 2022
-
23:53
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:38
-
22:25
-
22:01
-
21:31
-
21:15
-
20:54
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:33
-
19:24
-
19:12
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
17:44
-
17:35
-
17:16
-
17:04
-
17:00
-
16:44
-
16:27
-
16:12
-
15:58
Партнерский контент