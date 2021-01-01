Кирилл Капризов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года.
«Конечно, я думаю, каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду, себя там показать. И, понятное дело, победить. Потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года. И, полагаю, не только я, но и большинство хоккеистов — даже все — были не рады этому», — приводит слова Капризова «Матч ТВ».
Напомним, Национальная хоккейная лига ранее официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков совместно обсуждали вопрос выступления хоккеистов на Олимпиаде в Пекине 2022 года.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
- 1 января 2022
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:38
-
22:25
-
22:01
-
21:31
-
21:15
-
20:54
-
20:36
-
20:18
-
19:53
-
19:33
-
19:24
-
19:12
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
17:44
-
17:35
-
17:16
-
17:04
-
17:00
-
16:44
-
16:27
-
16:12
-
15:58
-
15:37
-
15:32
-
15:15
-
15:05
-
14:47
-
14:23