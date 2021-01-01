Кирилл Капризов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года.



«Конечно, я думаю, каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду, себя там показать. И, понятное дело, победить. Потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года. И, полагаю, не только я, но и большинство хоккеистов — даже все — были не рады этому», — приводит слова Капризова «Матч ТВ».

Напомним, Национальная хоккейная лига ранее официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков совместно обсуждали вопрос выступления хоккеистов на Олимпиаде в Пекине 2022 года.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.