Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву» со счётом 6:0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:0.

В составе «Торонто» дублями отметились российский нападающий Илья Михеев и Вильям Нюландер, ещё по шайбе на счету Джастин Холл и Ти Джей Броди. Таким образом, Михеев заработал первые очки в своём втором матче в сезоне.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл на льду 22 минуты 42 секунды и заработал коэффициент полезности «-2».

Ворота «Торонто» в этой игре защищал Джек Кэмпбелл, отразивший все 23 броска. У его визави из «Оттавы» Мэтта Мюррея – 34 спасения после 40 бросков.