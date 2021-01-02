Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву» со счётом 6:0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:0.
В составе «Торонто» дублями отметились российский нападающий Илья Михеев и Вильям Нюландер, ещё по шайбе на счету Джастин Холл и Ти Джей Броди. Таким образом, Михеев заработал первые очки в своём втором матче в сезоне.
Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл на льду 22 минуты 42 секунды и заработал коэффициент полезности «-2».
Ворота «Торонто» в этой игре защищал Джек Кэмпбелл, отразивший все 23 броска. У его визави из «Оттавы» Мэтта Мюррея – 34 спасения после 40 бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Холл (Кемпф, Броди) – 14:05' (4x5) 2:0 Михеев (Керфут, Броди) – 14:32' (4x5) 3:0 Броди (Райлли, Керфут) – 27:18' (5x5) 4:0 Нюландер (Дермотт, Керфут) – 53:41' (5x5) 5:0 Михеев (Каше, Спецца) – 54:42' (5x4) 6:0 Нюландер (Таварес, Сандин) – 57:14' (5x5)
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