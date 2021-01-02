Михеев оформил первый дубль в НХЛ

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева победили – 6:0.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев в первом периоде прошедшей встречи забил свой первый гол в сезоне, а в заключительном отрезке матча оформил первый дубль в карьере в НХЛ. В октябре россиянин перенёс операцию на большом пальце руки, а в декабре переболел коронавирусом.

«Мэйпл Лифс» продлили серию побед до трёх матчей, а для «Сенаторз» это поражение стало третьим кряду. 4 января «Торонто» примет «Каролину Харрикейнз», а «Оттава» дома сыграет с «Миннесотой Уайлд».

«Оттава» занимает предпоследнее место в Восточной Конференции, «Торонто» расположился на 6-й строчке.