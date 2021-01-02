Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Сегодня, 2 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» местный «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2).



В составе победителей дубль оформил Виктор Арвидссон, также отличились Тревор Мур, Адриан Кемпе, Брендан Лемье, Филлип Дано. Также Дано записал на свой счёт две результативные передачи. За «Флайерз» забросили Джоэль Фараби, Кевин Хейз и Иван Проворов, а Кэм Аткинсон сделал ассистентский хет-трик.

После 33 игр «Кингз» с 37 очками занимают восьмое место в таблице Западной конференции, «Флайерз» с 32 баллами после 32 встреч идут на 10-й строчке на Востоке.