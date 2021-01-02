Пономарёв: у России не было на борту алкоголя. То, что финну стало плохо, видели все

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал решение канадской авиакомпании высадить команду с рейса Калгари – Франкфурт.



«Я сидел в конце самолёта, там, где сидят стюардессы. Когда загрузились на рейс, я не видел, что там происходило. Включил наушники, собрался засыпать и уже почти уснул, как мне постучала по плечу соседка по месту и сказала, что все команды просят на выход. Почему – я так и не понял. У сборной России алкоголя на борту не было. Игроку финнов стало плохо? Да. Только это случилось не в самолёте, а в зале ожидания. Он буквально «выдал всё из себя». Это факт, видели все. Его потом обратно посадили на место.

Конечно, очень неприятно, что такое случается. Не хотелось бы, чтобы это повторялось в дальнейшем. Если нас высадили несправедливо, то, уверен, в этом обязательно разберутся, всё встанет на свои места и всё будет хорошо», – сказал Пономарёв «Чемпионату».