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«Ванкувер» набирал очки во всех матчах после назначения Будро главным тренером

«Ванкувер» набирал очки во всех матчах после назначения Будро главным тренером
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

Эта встреча стала девятой для нового главного тренера «Кэнакс» Брюса Будро. В этих играх «Кэнакс» одержали восемь побед, обыграв «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), «Бостон Брюинз» (2:1 Б), «Виннипег Джетс» (4:3 Б), «Каролину Харрикейнз» (2:1), «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), «Сан-Хосе Шаркс (5:2), «Анахайм Дакс» (2:1 ОТ) и «Сиэтл Кракен» (5:2). Единственный матч «Кэнакс» проиграли «Лос-Анджелес Кингз» (1:2 Б).

После 34 игр «Ванкувер» с 35 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

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