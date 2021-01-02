Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл». У «Кэнакс» 8 побед в последних 9 играх

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).
В составе победителей отличились Василий Подколзин, Нильс Хёгландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон, у хозяев забросили Калле Йернкрок и Уильям Борген.
Отметим, что для Подколзина эта шайба стала седьмой в текущем чемпионате. Для россиянина этот сезон – дебютный в НХЛ.
Это поражение стало для «Кракен» восьмым в последних девяти матчах. «Ванкувер», наоборот, выиграл в последних восьми матчах из девяти.
После 34 игр «Ванкувер» с 35 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» набрал 24 балла в 33 встречах и занимает 15-ю строчку в той же конференции.
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