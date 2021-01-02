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Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл». У «Кэнакс» 8 побед в последних 9 играх

Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл». У «Кэнакс» 8 побед в последних 9 играх
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

В составе победителей отличились Василий Подколзин, Нильс Хёгландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон, у хозяев забросили Калле Йернкрок и Уильям Борген.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Подколзин – 08:53' (5x5)   0:2 Хёгландер (Хант, Экман-Ларссон) – 14:49' (5x4)   1:2 Йернкрок (Суси, Гурд) – 29:10' (5x5)   1:3 Мотт (Хаймор) – 44:46' (5x5)   2:3 Борген (Веннберг) – 50:43' (5x5)   2:4 Гарланд (Хьюз, Пирсон) – 51:29' (5x5)   2:5 Пирсон (Миллер, Майерс) – 57:43' (en)

Отметим, что для Подколзина эта шайба стала седьмой в текущем чемпионате. Для россиянина этот сезон – дебютный в НХЛ.

Это поражение стало для «Кракен» восьмым в последних девяти матчах. «Ванкувер», наоборот, выиграл в последних восьми матчах из девяти.

После 34 игр «Ванкувер» с 35 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» набрал 24 балла в 33 встречах и занимает 15-ю строчку в той же конференции.

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