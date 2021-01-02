Матч «Йокерита» и «Автомобилиста» будет перенесён из-за сомнительных тестов

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил о том, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом» будет перенесён из-за сомнительных тестов на коронавирус в составе екатеринбургской команды.

«Согласно правилам, перед выездом за рубеж все команды должны проходить тестирование. У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из «Йокерита» и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами», – цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, встреча должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) 3 января в 19:30 мск.