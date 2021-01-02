Киф: два гола Михеева — важнейшее событие для него и для всей команды

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал игру российского форварда команды Ильи Михеева в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:0).
«Михеев провёл первый матч в середине декабря и с тех пор ждал ещё три недели, чтобы снова выйти на лёд. В такой ситуации нужно много терпения и характера. Два его гола – важнейшее событие для него и для всей команды. Они помогут ему обрести уверенность.
Если говорить о моменте со вторым голом, то в прошлом году у него были десятки подобных выходов – и шайба просто не шла в ворота. Приятно видеть, что удача в конце концов повернулась к нему лицом», – цитирует Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Михеев из-за травмы пропустил начало сезона и проводил только второй матч. В этой игре он оформил дубль.
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