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16-летний Бедард стал автором покера во втором матче подряд

16-летний Бедард стал автором покера во втором матче подряд
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16-летний нападающий «Реджайны Пэтс» Коннор Бедард стал автором покера в матче Западной хоккейной лиги (WHL) с «Мус Джо» (7:6, ОТ).

Форвард нанёс за матч 13 бросков, а также завершил игру с общей полезностью «+2». Также Бедард был признан первой звездой прошедшей игры.

Отметим, что канадский форвард сделал покер во второй встрече подряд. Ранее на молодёжном чемпионате мира 2022 года он стал автором четырёх шайб в ворота команды Австрии (11:2).

В текущем сезоне канадец провёл 25 матчей за «Реджайну», в которых набрал 28 (18+10) очков при общей полезности «-5».

Напомним, Бедард является одним из главных фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года вместе с российским нападающим Матвеем Мичковым.

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