Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в результативном матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

За «Виннипег» забивали Дженсен Харкинс, Кристиан Райхель, Пол Штясны и Эндрю Копп. Победный гол в овертайме забил Кайл Коннор.

В составе «Вегаса» отличились Майкл Амадио, Маттиас Янмарк (дважды) и российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом, «Вегас» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Виннипег», в свою очередь, одержал вторую победу кряду.

В следующем туре «Вегасу» предстоит провести матч с «Нэшвилл Предаторз», а «Виннипег» встретится с «Аризоной Койотс». Оба матча пройдут 5 января.