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Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в результативном матче с «Виннипегом»

Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в результативном матче с «Виннипегом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

За «Виннипег» забивали Дженсен Харкинс, Кристиан Райхель, Пол Штясны и Эндрю Копп. Победный гол в овертайме забил Кайл Коннор.

В составе «Вегаса» отличились Майкл Амадио, Маттиас Янмарк (дважды) и российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом, «Вегас» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Виннипег», в свою очередь, одержал вторую победу кряду.

В следующем туре «Вегасу» предстоит провести матч с «Нэшвилл Предаторз», а «Виннипег» встретится с «Аризоной Койотс». Оба матча пройдут 5 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Амадио (Колесар, Уайтклауд) – 13:05' (5x5)   2:0 Дадонов (Амадио, Хауден) – 16:59' (5x5)   2:1 Харкинс (Диллон) – 22:19' (5x5)   2:2 Райхель – 22:39' (5x5)   2:3 Штястны (Моррисси, Демело) – 42:28' (5x5)   2:4 Копп (Коннор, Шайфли) – 44:16' (5x5)   3:4 Янмарк (Уайтклауд, Макнэбб) – 53:37' (5x5)   4:4 Янмарк (Руа, Теодор) – 59:51' (6x5)   4:5 Коннор – 62:39' (3x3)
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