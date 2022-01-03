Шестёркин: Василевский – один из лучших. Приятно было обыграть его

Вратарь «Нью-Форк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0) прокомментировал игру российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского.
«Мы несколько раз пересекались на сборах. Но я с ним не особо хорошо общаюсь, просто не было достаточно времени познакомиться. Но я наслышан, какой он человек.
И я думаю, все видят, какой он шикарный вратарь. Один из лучших, поэтому сегодня было очень приятно обыграть его и в целом команду «Тампа», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин сумел оформить шат-аут. Он сумел отбить все 38 бросков по своим воротам. Для 26-летнего вратаря этот «сухой» матч стал вторым в текущем регулярном чемпионате.
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