Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» и «Адмирал» забросили восемь шайб в первом матче КХЛ в 2022 году

«Амур» и «Адмирал» забросили восемь шайб в первом матче КХЛ в 2022 году
Комментарии

Сегодня, 3 января, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Адмирал» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 3:3, 0:0).

Уже на второй минуте Александр Шаров открыл счёт с передач Руслана Педана и Дмитрия Архипова, на 18-й гости реализовали большинство благодаря голу Александра Горшкова после ассистов Ивана Николишина и Владимира Бутузова.

На 24-й минуте Святослав Гребенщиков забросил третью шайбу хабаровчан после паса Радана Ленца. На 27-й отличился Давид Томашек с передач Гребенщикова и Ленца.

На 29-й минуте хозяева отыграли одну шайбу – отличился Джош Кестнер с передач Войтеха Мозика и Либора Шулака, на 31-й Владислав Ушенин отыграл ещё одну шайбу — ему ассистировали Вячеслав Ушенин и Микс Индрашис. На 33-й минуте Гребенщиков оформил дубль с передач Шарова и Томашека, а на 50-й третью шайбу хозяев забил Динар Хамидуллин после передач Шулака и Вячеслава Ушенина.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2022, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Шаров (Педан, Архипов) – 01:44' (5x5)   0:2 Горшков (Николишин, Бутузов) – 17:38' (5x4)   0:3 Гребенщиков (Ленц) – 23:04' (5x5)   0:4 Томашек (Гребенщиков, Ленц) – 26:40' (5x5)   1:4 Кестнер (Мозик, Шулак) – 28:19' (5x5)   2:4 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Индрашис) – 30:05' (5x5)   2:5 Гребенщиков (Шаров, Томашек) – 32:11' (5x4)   3:5 Хамидуллин (Шулак, Ушенин Вячеслав) – 39:34' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022