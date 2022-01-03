«Амур» и «Адмирал» забросили восемь шайб в первом матче КХЛ в 2022 году

Сегодня, 3 января, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Адмирал» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 3:3, 0:0).



Уже на второй минуте Александр Шаров открыл счёт с передач Руслана Педана и Дмитрия Архипова, на 18-й гости реализовали большинство благодаря голу Александра Горшкова после ассистов Ивана Николишина и Владимира Бутузова.



На 24-й минуте Святослав Гребенщиков забросил третью шайбу хабаровчан после паса Радана Ленца. На 27-й отличился Давид Томашек с передач Гребенщикова и Ленца.



На 29-й минуте хозяева отыграли одну шайбу – отличился Джош Кестнер с передач Войтеха Мозика и Либора Шулака, на 31-й Владислав Ушенин отыграл ещё одну шайбу — ему ассистировали Вячеслав Ушенин и Микс Индрашис. На 33-й минуте Гребенщиков оформил дубль с передач Шарова и Томашека, а на 50-й третью шайбу хозяев забил Динар Хамидуллин после передач Шулака и Вячеслава Ушенина.