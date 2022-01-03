В Новокузнецке родителям пришлось разнимать жуткую драку детских хоккейных команд

На матче детских команд в Новокузнецке произошла драка команда на команду, по ходу которой некоторые дети не могли самостоятельно подняться со льда. Родители хоккеистов выбежали на лёд, чтобы помочь судьям разнять драку.

Отметим, что драка во время детских матчей – нередкое явление. Только в ноябре произошли две массовые драки на детских турнирах в Сочи и Тольятти.

Напомним, в Новокузнецке играет хоккейный клуб «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге. В предыдущем сезоне команда дошла до финала плей-офф ВХЛ, где уступила «Югре» из Ханты-Мансийска. Сейчас «Кузня» лидирует в таблице ВХЛ, набрав 60 очков в 37 матчах.

Ближайший матч команда проведёт в гостях 9 января с «Горняком». Начало игры — в 11:00 мск.