Автобус минского «Динамо» застрял из-за снегопада в Череповце. Игроки толкали его
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Сегодня, 3 января, в Ледовом дворце в Череповце состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет минское «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Утром хоккеисты попали под снегопад, а их автобус застрял. Игркоам пришлось толкать его, чтобы преодолеть препятствие.
«Игровое утро «Динамо» начинается не с кофе.
Пока в Минске опасный гололёд, в Череповце снегопад. Но наших парней не испугать, хорошая командная работа», – написала пресс-служба клуба под видео в клубном «Инстаграме».
Сейчас минчане с 50 очками после 44 игр занимают восьмое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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