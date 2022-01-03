Автобус минского «Динамо» застрял из-за снегопада в Череповце. Игроки толкали его

Сегодня, 3 января, в Ледовом дворце в Череповце состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет минское «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Утром хоккеисты попали под снегопад, а их автобус застрял. Игркоам пришлось толкать его, чтобы преодолеть препятствие.

«Игровое утро «Динамо» начинается не с кофе.



Пока в Минске опасный гололёд, в Череповце снегопад. Но наших парней не испугать, хорошая командная работа», – написала пресс-служба клуба под видео в клубном «Инстаграме».

Сейчас минчане с 50 очками после 44 игр занимают восьмое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.