Мартемьянов: редко говорю, но сейчас скажу чётко — очень много ошибок совершил Морозов

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Хотел извиниться перед болельщиками, что такая игра неважнецкая была. Соперник реализовал всё, что создал, наши ошибки все использовал. Безобразно сегодня играли в обороне, бросили вратаря просто на растерзание. В атаке единственный плюс, что шли до конца и использовали большинство. Два гола – хороший момент. Но команда билась до конца. Сегодня, к сожалению, соперник был заряжен лучше нас. В этом плане у нас игра немножко не получилась. Будем готовиться к «Спартаку». В принципе, позитивные моменты из этой игры будем брать.
Из-за чего игра надломилась? После второго пропущенного гола. У нас один защитник допустил очень много ошибок. Конкретно говорю про Морозова. Фамилию не побоюсь сказать. Я редко говорю, но сейчас скажу чётко – Морозов.
Драка Липона в концовке? Ни в коем случае я никого не просил. Просил играть за вратаря. Липона где-то спровоцировали соперники. Стычки уже были на протяжении всего матча. Думаю, где-то соперник предложил, он не отказался. Молодец, что вступил в бой и выиграл его. Это мужская игра, парни не хотели проигрывать. Ему задание не давал никакого. Это чисто по игре такой момент», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 3 января 2022
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