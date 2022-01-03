Мартемьянов: редко говорю, но сейчас скажу чётко — очень много ошибок совершил Морозов

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Хотел извиниться перед болельщиками, что такая игра неважнецкая была. Соперник реализовал всё, что создал, наши ошибки все использовал. Безобразно сегодня играли в обороне, бросили вратаря просто на растерзание. В атаке единственный плюс, что шли до конца и использовали большинство. Два гола – хороший момент. Но команда билась до конца. Сегодня, к сожалению, соперник был заряжен лучше нас. В этом плане у нас игра немножко не получилась. Будем готовиться к «Спартаку». В принципе, позитивные моменты из этой игры будем брать.



Из-за чего игра надломилась? После второго пропущенного гола. У нас один защитник допустил очень много ошибок. Конкретно говорю про Морозова. Фамилию не побоюсь сказать. Я редко говорю, но сейчас скажу чётко – Морозов.



Драка Липона в концовке? Ни в коем случае я никого не просил. Просил играть за вратаря. Липона где-то спровоцировали соперники. Стычки уже были на протяжении всего матча. Думаю, где-то соперник предложил, он не отказался. Молодец, что вступил в бой и выиграл его. Это мужская игра, парни не хотели проигрывать. Ему задание не давал никакого. Это чисто по игре такой момент», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.