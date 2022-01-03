ЦСКА сумел забросить две шайбы «Авангарду» за 13 секунд

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 3:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоккеисты армейцев сумели отличиться дважды за 13 секунд. Сначала это сделал на 38-й минуте в большинстве Сергей Плотников. Валльмарк сделал пас к воротам, Нордстрём скинул шайбу на Плотникова, который в касание расстрелял ворота Грубеца.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Затем гол забил Александр Попов. Мингачёв прорвался к лицевому борту и сделал перевод в центр, Попов принял шайбу и бросил по воротам — Грубец не выручил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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