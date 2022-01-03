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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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17:45 Мск
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ЦСКА сумел забросить две шайбы «Авангарду» за 13 секунд

ЦСКА сумел забросить две шайбы «Авангарду» за 13 секунд
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 3:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккеисты армейцев сумели отличиться дважды за 13 секунд. Сначала это сделал на 38-й минуте в большинстве Сергей Плотников. Валльмарк сделал пас к воротам, Нордстрём скинул шайбу на Плотникова, который в касание расстрелял ворота Грубеца.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Затем гол забил Александр Попов. Мингачёв прорвался к лицевому борту и сделал перевод в центр, Попов принял шайбу и бросил по воротам — Грубец не выручил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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