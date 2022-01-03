Зубарев: если бы обзоры КХЛ были нормальные, то смотрел бы их. Надо поучиться делать у НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:4, ОТ).
«Знали, что будет игра с хорошей командой. Они поменяли тактику по сравнению с прошлым матчем. Отвратительное начало второго периода. Хорошо, что мы сравняли счёт, но в овертайме всё решило одно удаление. Оно решило исход игры.
Слежу ли за другими матчами в КХЛ? Я не смотрю ни матчи, ни обзоры. Если бы обзоры были нормальные, как в НХЛ, то с удовольствием смотрел бы. А не где семь минут надо смотреть на болельщиков из 10-минутного ролика. Надо посмотреть, как такие обзоры делают в НХЛ, поучиться и, поверьте, всем будет интересно.
После матча все болельщики набросились на Маркуса Гранлунда. Что ему сказал в раздевалке? Никто на него не набрасывается. Мы же не звери, чтобы набрасываться друг на друга. При мне вообще три шайбы пропустили. Не самый лучший матч, мягко говоря. Никакого удовольствия нет», – приводит слова Зубарева «Горобзор.ру».
- 3 января 2022
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