«Делай меньше — получится больше». Фёдоров — о напутствии Дицу перед игрой с «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:2) поделился мнением об игре некоторых хоккеистов армейского клуба.



«Неоправданные удаления Светлакова второй матч подряд? Конечно, нам это доставило много неприятностей и негативных эмоций. Мы попытаемся в спокойном режиме найти решение этой проблемы.



Провольнев не попадает в темп ЦСКА? Может, со стороны так кажется, но у нас нет никаких вопросов к Владу. Ему нужно время на адаптацию, а североамериканский опыт поможет ему пройти этот путь в два раза быстрее. Большой кредит доверия Виталию Абрамову обусловлен его действиями на льду.



Диц в ЦСКА выглядит гораздо надёжнее, чем в «Барысе»? Не знаю, какая ситуация создалась у Дица в «Барысе», но для любого хоккеиста большая перемена по ходу сезона — это всегда стимул. Думаю, Даррену эти эмоции помогают здорово смотреться. Сегодня я с ним переговорил, сказал ему: «Делай меньше, тогда получится больше». Это фраза на-английском, я хотел успокоить его, дать ему тот комфорт, который каждый игрок хочет иметь в нашем клубе», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.