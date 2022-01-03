Разин — о голкиперах «Северстали»: честно — жалко вратарей, что сейчас происходит с ними

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (3:5).



«Хочется извиниться перед болельщиками. Сегодня был аншлаг. Не смогли порадовать. Прежде всего проиграли в движении, желании, самоотдаче. Потом желание, конечно, появилось, но было уже поздно. Двигаемся дальше.



В последних матчах команда проигрывает вчистую во втором периоде. Почему? Я бы не сказал, что вчистую. У «Магнитки» мы выиграли. Вчистую? Тот же «Трактор». Мы с крупным счётом проиграли, но моментов было много. Сегодня опять во втором периоде были моментики. Но не забили, пропускали контратаки, отыгрывались. Я не вижу здесь закономерности.



Если взять нашу статистику — первые, вторые, третьи периоды – они у нас примерно одинаковые. Иногда команда играет по счёту. Если мы ведём после первого периода, то соперник больше нагнетает, мы где-то попроще играем. Главное – чтобы мы матчи выигрывали. А вторые, третьи периоды проигрывали – это неважно.



Заменили Шугаева на Подъяпольского. Почему? Доволен игрой Подъяпольского? Не хочу оценивать, никогда не оценивал вратарей. Решили так. Из последних, наверное, пяти игр мы шесть раз меняли вратарей. Вот это плохая тенденция. К вратарям претензий нет никаких. Просто хочется команду как-то встряхнуть, чтобы у них больше ответственности появилось. Они больше шайбу на себя ловили. Дали «войти» эти первые минуты, когда другой вратарь выходит. Больше концентрация была у них. Только с этим связано это. Честно – жалко вратарей, что сейчас происходит с ними», — цитирует Разина пресс-служба клуба.