Купер — об ОИ-2022: мне жаль игроков. Смотрю на это через то, что значит хоккей для Канады

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал факт отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Если говорить честно, то это ужасно. Я смотрю на это через призму хоккея, Канады и того, что этот вид спорта значит для страны. Когда меня назначили главным тренером сборной, я не мог дождаться турнира. Получить такую возможность – огромная честь. Но теперь, когда её забрали, осталась только пустота.
Сидни Кросби был в моём кабинете перед первым матчем сезона НХЛ. Мы говорили о хоккее, об Олимпиаде, о том, как собираемся играть. Мы разговаривали около 45 минут. Олимпийские игры – это опыт. Это возможность находиться в Олимпийской деревне, с гордостью носить цвета своей страны, посещать другие спортивные соревнования и поддерживать соотечественников. Например, бобслеиста, который обменивается автографами с Сидни Кросби.
Вот что приносит Олимпиада. Мне жаль игроков. Почувствовать олимпийский дух – вот в чём весь смысл», – цитирует Купера The Athletic.
- 3 января 2022
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