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Овечкин увеличил отрыв от Кросби в голосовании болельщиков на Матч звёзд НХЛ

Овечкин увеличил отрыв от Кросби в голосовании болельщиков на Матч звёзд НХЛ
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36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 30,5% голосов продолжает лидировать в голосовании болельщиков на Матч звёзд НХЛ – 2022 среди игроков Столичного дивизиона, сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Овечкин в голосовании Столичного дивизиона увеличил отрыв от капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (14,1%). Также россиянин опережает, нападающего «Каролины» Себастьяна Ахо (6,9%).

Сохраняет шансы стать капитаном на Матч звёзд 24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. В голосовании Центрального дивизиона форвард с 10,2% голосов уступает только лидеру «Колорадо» Натану Маккиннону (13,9%).

Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США) и вновь будет состоять из трёхматчевого турнира в формате «три на три», участие в котором примут четыре команды — из каждого дивизиона.

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