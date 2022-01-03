Величественное видео с Овечкиным. Рекорду русской легенды рукоплескали даже соперники

«Дьяволы» почтили грандиозные заслуги Александра, а затем не дали ему набрать ни одного очка.

«– А что вообще в мире делается? – Стабильности нет». Этот диалог из культового советского фильма «Москва слезам не верит» совершенно точно не подходит для описания игры в этом сезоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. 36-летний форвард продолжает проводить феноменальный сезон, одновременно борясь за два престижных индивидуальных приза по итогам регулярного чемпионата НХЛ – «Морис Ришар Трофи» как лучшему снайперу гладкого сезона и «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру.

Очередной бенефис Овечкин выдал в самом начале 2022 года, оформив победный дубль в ворота «Детройта» (3:1). В самом конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, после чего отличился ещё раз, точным броском поразив пустые ворота «красных крыльев». В матче с «Ред Уингз» Овечкин снова переписал целую кипу исторических достижений, самым весомым из которых стал новый рекорд НХЛ по голам в большинстве.

Александр забил свой 275-й гол в большинстве, что теперь является новым рекордом лиги. Ранее это достижение российский форвард делил с Дэйвом Андрейчуком. Статистики НХЛ сначала не хотели признавать очевидного и сразу после завершения матча внесли уточнение в протокол, записав гол уже на игру в равных составах. Однако спустя ещё 30 минут в североамериканской организации рассмотрели повтор взятия ворот и повторно внесли изменение в протокол. Первый гол Овечкина всё-таки был забит в большинстве.

Неудивительно, что перед началом матча с «Нью-Джерси» легендарный в прошлом защитник «дьяволов», а ныне известный североамериканский обозреватель Кен Данейко уделил повышенное внимание новому достижению Овечкина. «Нам всем повезло жить в эру Овечкина. В этом сезоне он не только забивает голы, но и много ассистирует партнёрам. Но что мне больше всего нравится в Овечкине, так это то, что, когда он забивает, у него такие же эмоции, как будто он забил первый гол в лиге», – говорил Данейко до матча и в начале первого периода.

В одной из телевизионных пауз в стартовом отрезке на «Кэпитал Уан-Арене» состоялась непродолжительная церемония чествования установившего новый рекорд НХЛ по голам в большинстве Овечкина. В этот момент на ноги поднялись даже игроки «Нью-Джерси», которые постучали клюшками по бортику, выражая признание действительно грандиозному достижению россиянина. Подобные видео лишний раз доказывают всё величие Александра. И тут нельзя не согласиться с Данейко, всем нам действительно очень сильно повезло жить в такую эпоху.

«Игроки «Нью-Джерси» поднялись на скамейке и постучали по бортику вместе с остальными людьми, когда Алекса Овечкина поздравляли с его 275-м голом в большинстве в НХЛ», — написала клубная журналистка «дьяволов» Аманда Штейн.

ВИДЕО.

Непосредственно начало игры осталось целиком и полностью за гостями, которые уже к девятой минуте первого периода отгрузили две шайбы в ворота Ильи Самсонова. Сначала в третьем матче кряду отличился белорусский форвард Егор Шарангович, а следом цели достиг бросок атакующего защитника «дьяволов» Дэймона Сиверсона. Под занавес двадцатиминутки хозяевам удалось отыграть одну шайбу усилиями своего лидера атак среди игроков обороны Джона Карлсона. Одним из ассистентов американца выступил россиянин Дмитрий Орлов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но в первой же атаке в начале второго периода «дьяволы» восстановили задел в две шайбы. Один из героев стартового отрезка Сиверсон совершил наброс от синей линии, а располагавшийся на пятаке Нико Хишир подправил шайбу в ворота Самсонова. В этом эпизоде у Ильи не было больших шансов, чтобы спасти команду от пропущенного гола. Слишком заметным получилось исправлении траектории полёта шайбы у капитана «Нью-Джерси».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тут же гости могли ещё сильнее увеличивать своё преимущество в счёте, когда в штрафной бокс проследовал защитник столичной команды Ник Дженсен. Однако «Вашингтон» в меньшинстве оказался заметно ближе к забитому голу, чем «Нью-Джерси» в большинстве. Гости допустили грубейший обрез в своей зоне, в результате которого игроки «Кэпиталз» выскочили вдвоём на Маккензи Блэквуда – шведский форвард Карл Хагелин бросал практически наверняка, но канадский голкипер совершил блестящий сейв.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Шанс отыграть одну шайбу столичные получили в середине отрезка, когда Пи Кей Суббэн потолкался с Ником Даудом. Назвать их разборку полноценной дракой язык не повернётся, вот и судьи наложили на игроков только малые, а не большие штрафы. Но Суббэн получил дополнительные две минуты как инициатор стычки, что и привело к меньшинству «Нью-Джерси». Хозяева традиционно пытались разыграть большинство через фирменный бросок Овечкина, но положа руку на сердце, необходимо признать, что это был далеко не лучший матч в нынешнем сезоне для российской легенды.

В большинстве Александр произвёл несколько бросков, но шайба после его выстрелов то пролетала мимо ворот, то попадала в одного из игроков «дьяволов». А в конце периода с Овечкиным и вовсе произошёл необычный и довольно курьёзный эпизод. Россиянин поехал в привычном стиле раскалывать соперника, но форвард «Нью-Джерси» Йеспер Боквист увернулся из-под его хита, после чего Александр вылетел на свою скамейку запасных. Бывает и такое.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

Для россиянина сегодняшний матч стал 1231-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 102-е место по проведённым встречам в лиге. По этому показателю Александр догнал завершившего карьеру финского форварда Олли Йокинена. Но разжиться очками в этой встрече Овечкину так и не удалось. Впрочем, у «Кэпиталз» нашлись в составе иные герои. Сначала Ник Дауд проявил завидные теннисные навыки и до минимума сократил отставание хозяев в счёте, с воздуха переправив шайбу в ворота «Дэвилз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А затем на ровном месте чудовищную ошибку допустил проводивший отличный матч Блэквуд. Канадский голкипер «Нью-Джерси» просто подарил шайбу датчанину Ларсу Эллеру, который моментально сориентировался в ситуации и выложил шайбу на пустые ворота для Конора Шири. Таким образом американский нападающий забил один из самых простых голов в своей карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В овертайме Эллер мог заканчивать вообще всё, но Ларс из убойной позиции пустил шайбу мимо створа ворот. А вот Хишир не промахнулся и оформил дубль, принеся победу своей команде. «Дьяволы» смогли продлить победную серию до трёх матчей подряд. В свою очередь «Вашингтон» не смог одержать третью победу кряду и потерпел первое поражение в новом году. Что до россиян, то только Орлов завершил встречу с положительным показателем полезности «+1». Овечкин завершил матч с показателем полезности «-2», а Кузнецов получил «-3».