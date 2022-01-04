Роман Ротенберг стал главным тренером СКА спустя три года после получения диплома

Вице-президент СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг стал главным тренером санкт-петербургского клуба, сообщается на официальном сайте команды.



«В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», — говорится в заявлении.



Напомним, в мае 2019-го Ротенберг стал выпускником Высшей школы тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).



В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.