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Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус

Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус
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Как стало известно «Чемпионату», три хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус.

Вчера, 3 января, Континентальная хоккейная лига сообщала о 15 заболевших хоккеистах в четырёх клубах.

Напомним, Континентальная хоккейная лига ранее отменила матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Йокеритом». Сообщалось, что в екатеринбургской команде некоторые игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Встреча должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) вчера, 3 января, в 19:30 мск.

«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков после 45 матчей. В следующей встрече уфимцы сыграют дома с рижским «Динамо» (5 января, 14:30 мск).

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