Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус

Как стало известно «Чемпионату», три хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус.



Вчера, 3 января, Континентальная хоккейная лига сообщала о 15 заболевших хоккеистах в четырёх клубах.



Напомним, Континентальная хоккейная лига ранее отменила матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Йокеритом». Сообщалось, что в екатеринбургской команде некоторые игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Встреча должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) вчера, 3 января, в 19:30 мск.



«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков после 45 матчей. В следующей встрече уфимцы сыграют дома с рижским «Динамо» (5 января, 14:30 мск).