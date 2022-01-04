Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», три хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус.
Вчера, 3 января, Континентальная хоккейная лига сообщала о 15 заболевших хоккеистах в четырёх клубах.
Напомним, Континентальная хоккейная лига ранее отменила матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Йокеритом». Сообщалось, что в екатеринбургской команде некоторые игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Встреча должна была состояться в Хельсинки (Финляндия) вчера, 3 января, в 19:30 мск.
«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков после 45 матчей. В следующей встрече уфимцы сыграют дома с рижским «Динамо» (5 января, 14:30 мск).
Комментарии
- 4 января 2022
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:19
-
07:47
-
07:06
-
06:22
-
06:05
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
05:42
Партнерский контент