Фазель: можно сравнить Ротенберга с Моуринью. Много тренеров не были хоккейными звёздами

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель провёл параллели между новым главным тренером санкт-петербургского СКА Романом Ротенбергом и футбольным тренером Жозе Моуринью.



«Можно сравнить Ротенберга с Жозе Моуринью, который никогда не играл в футбол как профессионал, но стал большим тренером. Хорошие игроки далеко не всегда становятся хорошими тренерами. Более того, большинство классных тренеров не были хоккейными звёздами.



Великий Уэйн Гретцки пытался стать тренером, но не преуспел в «Финиксе». Роман же родился в хоккее. Он типичный хоккейный парень. Я его уважаю за сегодняшнее решение», — приводит слова Фазеля «РИА Новости Спорт».



Первый матч под руководством Ротенберга СКА проведёт сегодня, 4 января, с «Куньлунь Ред Стар». Начало — в 17:00 мск.