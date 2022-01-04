16 человек из состава «Автомобилиста» — в списке травмированных

16 хоккеистов «Автомобилиста» находятся в списке травмированных клуба на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В их число входят голкиперы Георгий Романов и Дмитрий Шикин, защитники Джесси Блэкер, Алексей Василевский, Ефим Гуркин, Яков Рылов, Никита Трямкин и Александр Щемеров, а также нападающие Станислав Бочаров, Павел Воронков, Анатолий Голышев, Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, Данил Романцев, Райан Спунер, Степан Хрипунов.



Вчера, 3 января, КХЛ сообщала, что в списке заболевших коронавирусом находятся 15 человек из четырёх клубов. Сегодня, 4 января, стало известно о трёх случаях заболевания в «Салавате Юлаеве».



«Автомобилист» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 44 матчей. Последний матч клуба с «Йокеритом» (3 января) был отменён.