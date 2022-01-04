Форвард «Сибири» Липон дисквалифицирован на один матч за повторную драку без зачинщика

Нападающий «Сибири» Джей Си Липон дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Автоматическая дисквалификация. В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, нападающий «Сибири» Джей Си Липон пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в заявлении лиги.



В следующей встрече подопечные Андрея Мартемьянова сыграют дома со «Спартаком» (5 января, 13:30 мск).