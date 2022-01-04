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Форвард «Сибири» Липон дисквалифицирован на один матч за повторную драку без зачинщика

Форвард «Сибири» Липон дисквалифицирован на один матч за повторную драку без зачинщика
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Нападающий «Сибири» Джей Си Липон дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Автоматическая дисквалификация. В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, нападающий «Сибири» Джей Си Липон пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в заявлении лиги.

В следующей встрече подопечные Андрея Мартемьянова сыграют дома со «Спартаком» (5 января, 13:30 мск).

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