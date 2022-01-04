Российский защитник Дмитрий Орлов досрочно покинул тренировку «Вашингтона»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов досрочно покинул тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

О состоянии защитника подробностей нет.

Ранее Орлов провёл 600-ю встречу в Национальной хоккейной лиге. Этой отметки защитник добился в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:1). За это время он набрал 218 (49+169) очков при показателе полезности «+96» и 253 минутах штрафного времени.



В текущем сезоне Орлов отыграл 32 матча, в которых отметился 16 (4+12) результативными действиями при коэффициенте полезности «+19».



Напомним, контракт Орлова с «Вашингтоном» рассчитан до конца следующего сезона-2022/2023. Он зарабатывает $ 5,1 млн за сезон при общей сумме 6-летнего соглашения на $ 30,6 млн, подписанного в 2017 году.